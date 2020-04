FIRE organizza per il 16 aprile alle ore 11:00 il webinar dedicato ad ESI, ossia un approccio che comprende un contratto a garanzia di risultati con saldo al collaudo, che FIRE ha adattato al mercato italiano per spingere la realizzazione di interventi di efficienza energetica, anche di piccole dimensioni, con garanzie di risultati.

L’approccio ESI, dove ESI sta per Energy Savings Insurance, ha prodotto risultati più che positivi in America Latina e pertanto è stato replicato in Italia, Spagna e Portogallo grazie al Progetto ESI Europe.

GoSafe with ESI è il brand che FIRE e gli altri partner internazionali del Progetto hanno creato per dare visibilità all’approccio che comprende tra gli altri: il contratto standardizzato, la validazione di parte terza e l’assicurazione del risparmio. Elementi che, con la valutazione dei risparmi e il database in blockchain, contribuiscono ad aumentare trasparenza e fiducia.