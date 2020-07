17 Luglio 2020

Suncity organizza mercoledì 22 luglio, alle ore 17, il webinar in cui presenterà ad installatori e general contractor le tecnologie e le procedure per la cessione del credito a Suncity, cercando di illustrare tutti i dettagli e le modalità per poter cedere il credito.

Tre partner affiancheranno Suncity: Huawei per inverter e batterie, New Motion per le colonnine di ricarica e Daikin per le pompe di calore.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizione al webinar