3 Febbraio 2021

UNCEM organizza il webinar “Superbonus e territori montani. La rigenerazione per essere più efficienti”.

Lunedì, 15 febbraio 2021 – ore 10,00

Il Superbonus 110% rappresenta una importante opportunità per la rigenerazione del patrimonio edilizio del Paese. Esteso al 2022, vede molte imprese e professionisti al lavoro sui grandi volumi urbani, condomini oggi molto energivori e da ripensare.

UNCEM è convinta che anche per i borghi e per i paesi delle aree montane e interne del Paese il “110%” sia una occasione per ridare vita a pezzi di territorio e di costruito che possono diventare più efficienti, anche con favorendo nuovi insediamenti. L’uso di materiali locali per questa rigenerazione non è solo auspicabile, ma necessario.

UNCEM avvia un confronto con professionisti e imprese, associazioni e organizzazioni che possono aiutare chi vive nei territori montani, proprietari di immobili, ma anche Amministrazioni comunali – Sindaci e Uffici tecnici – che devono “raccontare” ai loro concittadini l’importanza del bonus e delle giuste scelte progettuali.

Iscrizione al webinar

