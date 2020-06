12 Giugno 2020

Giovedì 25 Giugno 2020, alle ore 17, SunCity e A2A Energia in un webinar gratuito presenteranno a installatori, progettisti, agenti commerciali, imprese edili e professionisti del settore energetico, una proposta completa per aumentare e rafforzare il business, facendo chiarezza sugli argomenti Superbonus 110%, cessione del credito in edilizia e attività legate al fotovoltaico in bolletta.

Iscrizioni al webinar