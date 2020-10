9 Ottobre 2020

EasyLi Batteries organizza, martedì 20 ottobre dalle ore 17:00 alle 17:30, un webinar gratuito per scoprire le funzionalità di Storelio il sistema di accumulo residenziale con batterie integrate made in France, ora disponibile sul mercato italiano in una versione rinnovata.

Con le sue quattro capacità di accumulo da 2,5 à 10 kWh, le due gamme e due colori, Storelio risponde alle esigenze di indipendenza energetica dei proprietari di case indipendenti.

