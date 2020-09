28 Settembre 2020

Martedì 29 settembre alle ore 15 Energia Italia, assieme al partner Q-Cells, presenterà il webinar “Soluzioni innovative Q-CELLS per proposte vincenti: scopri la nuova gamma Q.PEAK DUO Zero Gap – zero sprechi su edifici”.

Durante il corso saranno presentati i nuovi moduli Q.PEAK DUO-G9, la nona generazione dei moduli Q-Cells con tecnologia Q.PEAK DUO Zero Gap.

Al termine della presentazione webinar è previsto un question time in cui sarà possibile conversare direttamente con l’esperto Q-Cells.

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione da parte di Energia Italia.

Relatore: Andrea Lanzillotti, Area Sud Business Developer per Q-Cells Europe.

ISCRIZIONE AL WEBINAR