5 Febbraio 2021

In questo questo webinar organizzato da SMA in collaborazione con Vaillant, martedì 9 febbraio dalle 14 alle 18, si approfondirà la conoscenza delle pompe di calore Vaillant attraverso esempi installativi e come queste si integrano perfettamente nella Smart Home SMA.

Il cervello di tutto è il Sunny Home Manager in grado, attraverso il protocollo EEBUS, di gestire tutti i componenti presenti: fotovoltaico, storage, pompa di calore e colonnina di ricarica dei veicoli elettrici.

Iscrizione al webinar

