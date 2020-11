6 Novembre 2020

Sun Ballast organizza, martedì 10 novembre alle ore 14.30, il webinar sulla resistenza al vento e carico di un impianto FV sulla copertura.

L’arrivo dell’inverno comporta episodi di forte vento ed eventi eccezionali ormai che si presentano con maggiore frequenza; per questo motivo la tenuta al vento degli impianti fotovoltaici diventa un argomento sempre più attuale. Resistente al vento non necessariamente significa pesante: Sun Ballast spiegherà come una struttura per impianto fotovoltaico può essere fortemente resistente al vento pur non incidendo eccessivamente sul peso in copertura.

Relatori

Giovanna Salemi – Responsabile commerciale e marketing

Andrea Calza – Responsabile ufficio tecnico

ISCRIZIONE AL WEBINAR