Roma, 16 Luglio 2019

Presentazione studio MOTUS-E – AMBROSETTI: La filiera della mobilità elettrica “Made in Italy”

MOTUS-E, associazione che riunisce e rappresenta i maggiori stakeholder interessati all’accelerazione dello sviluppo della mobilità elettrica nel nostro Paese, ha realizzato, in collaborazione con The European House-Ambrosetti – uno studio sulla filiera della mobilità elettrica “made in Italy”.

Sono state mappate le oltre 15mila imprese coinvolte nella transizione nei macro settori della manifattura, distribuzione e vendita, manutenzione e post vendita, riciclo e “second life”, rete di ricarica e servizi ICT.

Lo studio verrà presentato il 16 luglio a partire dalle ore 10:00 a Roma presso Hotel Nazionale, in una conferenza stampa cui prenderanno parte:

Francesco Venturini – Presidente di MOTUS-E e Amministratore Delegato di Enel X

– Presidente di MOTUS-E e Amministratore Delegato di Enel X Dino Marcozzi – Segretario Generale di MOTUS-E

Segretario Generale di MOTUS-E Ambrosetti Lorenzo Tavazzi – partner di The European House

Presenti inoltre alcuni rappresentanti delle aziende che si stanno già maggiormente distinguendo nel mercato e-mobility italiano, in una tavola rotonda moderata da Pio Parma, Senior Consultant di Ambrosetti.