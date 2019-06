11 Giugno 2019

Milano, 19 Giugno 2019

Presentazione Energy Efficiency Report

Le sfide dello smart manufacturing per ESCo e Utilities

19 Giugno 2019 – ore 9.30

Politecnico di Milano – Campus Bovisa, via Lambruschini 4, Edificio BL28 – Aula Magna Carassa Dadda

Di seguito i punti principali che saranno trattati nella nona edizione dell’Energy Efficiency Report:

• Analisi degli investimenti in efficienza energetica realizzati in Italia nel 2018 con un focus sugli investimenti effettuati nel comparto industriale e sul processo produttivo.

• Mappatura delle tecnologie caratterizzanti il processo produttivo dei settori manifatturieri più energivori con l’obiettivo di analizzarne il livello di efficienza energetica e di digitalizzazione in logica Smart Manufacturing.

• Analisi delle principali normative in ambito di efficienza energetica (Industria 4.0, Decreto energivori, Decreto crescita, Decreto Certificati Bianchi) e del loro impatto sul comparto delle Energy Service Companies.

• Analisi degli operatori abilitati nella fornitura di servizi di efficientamento energetico per il comparto industriale Italiano.

• Potenziale di mercato dell’efficienza energetica in Italia con un focus sul comparto industriale.

Questi gli obiettivi del convegno di presentazione dei risultati dell’Energy Efficiency Report, coinvolgendo come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nel comparto dell’efficienza energetica in Italia.

