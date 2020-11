20 Novembre 2020

Convegno di presentazione dell’Electricity Market Report dell’Energy & Strategy – Politecnico di Milano School of Management

ore 9,30-13,30

La quarta edizione dell’Electricity Market Report intende analizzare l’evoluzione dei mercati elettrici in Italia, soffermandosi in primo luogo – in continuità con la precedente edizione del Report – sul processo di apertura del Mercato per i Servizi di Dispacciamento (MSD), con particolare focus le sperimentazioni volte ad ampliare la platea di soggetti che possono offrire servizi di regolazione, ed in secondo luogo sulle nuove configurazioni per la condivisione dell’energia (quali le Comunità energetiche rinnovabili e gli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) che stanno emergendo nell’ambito dell’iter di recepimento delle direttive comunitarie sul tema.

Tali configurazioni sono analizzate dal punto di vista “tecnologico”, “regolatorio” e “di mercato”, con particolare focus sugli economics associati a tali iniziative e sulle potenzialità di mercato.

In particolare, saranno analizzati i seguenti temi:

– Nuovo assetto regolatorio del mercato elettrico

• Gli ultimi risultati relativi ai progetti pilota sulla “flessibilità”

• Il processo di “riforma” dei mercati elettrici in corso

– Le nuove configurazioni per la condivisione dell’energia:

• Il quadro europeo e nazionale sulle “Energy Community” e gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”

• Le soluzioni tecnologiche abilitanti: stato dell’arte ed evoluzione attesa delle performance tecniche ed economiche

• I business model abilitanti: analisi dei soggetti che possono essere coinvolti nella realizzazione e gestione di una Energy Community

• Gli economics associati a diversi “archetipi” di configurazioni per la condivisione dell’energia

• Il potenziale di mercato in Italia e le ricadute di natura economica e socio-ambientale connesse

Questi gli obiettivi del convegno di presentazione dei risultati dell’Electricity Market Report, che coinvolgerà nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito specifico oggetto dello studio.

Programma

ISCRIZIONE

Il Convegno sarà fruibile in streaming gratuitamente. A tutti i partecipanti sarà resa disponibile una copia del Report in formato pdf.

Il giorno prima dell’evento sarà inviato tramite mail agli iscritti il link da utilizzare per poter accedere al Convegno