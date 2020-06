5 Giugno 2020

Sarà presentata il prossimo 18 giugno, online, la nuova edizione dello storico Rapporto di Legambiente Comuni Rinnovabili, che però da quest’anno cambia nome in COMUNITÀ RINNOVABILI.

Dalle 10.30 alle 13.00 del 18 giugno sulle pagine Facebook e YouTube di Comuni Rinnovabili e su quella Facebook di Legambiente sarà possibile partecipare alla presentazione del nuovo Rapporto grazie alla presenza di Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.

Quest’anno tutto incentrato sulla novità attesa introdotta dal Milleproroghe delle Comunità Energetiche e dell’autoconsumo collettivo.

L’evento, coordinato dal vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, sarà l’occasione, insieme ai tanti ospiti, non solo per fare il punto sul recepimento della direttiva europea, ma anche per raccontare quanto si sta muovendo nei territori proprio in tema di sviluppo di nuovi sistemi energetici. Diversi infatti gli esperti e i protagonisti che interverrano nel webinar. Emilio Sani, Italia Solare – Riccardo Battisti, Ambiente Italia – Luca Benedetti, GSE – Gianni Girotto, Presidente commissione Industria del Senato – Alejandro Gomez, Valencia municipality, Climate and Energy Agency.

A raccontare invece le Comunità energetiche ai nastri di partenza in Italia ci saranno Sara Capuzzo, Presidente ènostra, Simone Canteri, Direttore generale ACSM Primiero, Piergabriele Andreoli, Direttore Aess, Giulia Bordina, Edilizia pubblica pratese Spa e Stefano Nassuato, Regalgrid.