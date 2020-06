30 Giugno 2020

Presentazione della pubblicazione “Politiche e strumenti per gli obiettivi clima-energia al 2030”

L’AIEE e il suo Comitato Scientifico sono attivi nell’analisi e nel dibattito del settore energetico sia nazionale che europeo.

La pubblicazione “Politiche e strumenti per gli obiettivi clima-energia al 2030” analizza luci e ombre dell’ampio ventaglio delle politiche europee in materia, e propone alcune soluzioni (o bouquet di soluzioni) per la decarbonizzazione dell’economia e l’evoluzione energetica nei trasporti.

Presenta inoltre, valutandoli e interpretandoli in modo dettagliato, gli elementi innovativi di una riforma fiscale in senso ambientale per il contenimento emissivo caldeggiata da Ursula von der Leyen.

I risultati di questo libro evidenziano la necessità di misure strutturali e non episodiche, di scelte che non necessitino di continue modifiche in corso d’opera, ma che consentano al tessuto industriale europeo di programmare piani industriali e ambientali.

Le scelte politiche per raggiungere gli obiettivi saranno anche la misura della competitività europea nel contesto internazionale e della sua capacità di creare lavoro e benessere.

Programma

Le sfide per il raggiungimento degli obiettivi 2020 – 2030

Fabio Catino, Scientific advisor e consulente editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani

Il ruolo del vettore elettricità e le fonti rinnovabili al 2030

Andrea Zaghi, Direttore Generale Elettricità Futura

Il settore dei trasporti e l’evoluzione verso una mobilità a basse emissioni

Marco Falcone, Government Relations Manager, Responsabile Relazioni Istituzionali, Esso Italiana, Gruppo ExxonMobil

Fiscalità ambientale: ImEA – Imposta sulle emissioni aggiunte & green PPA

Agime Gerbeti, Presidente del Comitato Scientifico dell’AIEE

Energia sostenibile e climate change nell’ordinamento giuridico europeo

Francesco Scalia, Professore Straordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Cassino

Conclusioni – Carlo Di Primio, Presidente dell’AIEE

