3 Febbraio 2021

Elettricità Futura (EF) organizza il webinar “Lo storage elettrico abilitatore della transizione energetica – Elettricità Futura discute con i protagonisti del settore elettrico e dello storage”

Venerdì, 5 febbraio 2021 – ore 10,30-12,30

La transizione energetica vedrà un forte sviluppo della produzione da fonti rinnovabili, a partire da fotovoltaico ed eolico. In Italia, Elettricità Futura stima che saranno necessari 65 GW di nuova potenza rinnovabile per centrare gli obiettivi 2030 del Green Deal, raggiungendo una quota del 70% di consumi lordi di elettricità da FER.

Lo storage avrà un ruolo centrale per abilitare l’integrazione di tale capacità rinnovabile nel sistema elettrico e l’attuale Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) italiano di fine 2019, prevede 10 GW di nuovi sistemi di accumulo, di cui 4 sotto forma di batterie di piccola taglia e il resto suddiviso fra pompaggi e sistemi elettrochimici di grande taglia. Questi numeri sono destinati a crescere in linea con il nuovo target europeo del Green Deal.

Il webinar vedrà un Keynote Speech da parte di EASE (European Association for the Storage of Energy), la principale associazione per lo storage in Europa, oltre alla discussione degli sviluppi tecnologici dello storage e la sua importanza per la transizione energetica con alcuni tra gli attori principali in Italia: Assorisorse, CESI, EF Solare Italia, Enel, Falck Renewables, Gruppo Kenergia ed RSE.

Programma

