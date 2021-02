5 Febbraio 2021

L’evento Top Utility, giunto alla IX edizione, quest’anno sarà in versione Digital Conference e avrà il titolo “Le utility per la rinascita dell’Italia. Investimenti, tecnologie e sostenibilità per il rilancio e la resilienza del sistema Italia”.

Mercoledì, 24 febbraio 2021 – ore 10-13

Nel corso dell’evento sarà presentato lo studio di Althesys “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti”.

Tra i partner principali dell’evento sono presenti: Althesys Strategic Consultants, UTILITALIA (Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali), AWS (Amazon Web Services) e R.S.E. S.p.A. (Ricerca sul Sistema Energetico).

Programma e iscrizioni

