27 Gennaio 2020

Il prossimo 30 gennaio, dalle 9 alle 13, l’ENEA organizza presso la sua sede legale una giornata informativa sul ruolo che le tecnologie energetiche giocano nel percorso di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e di sviluppo sostenibile del Paese. Tali tecnologie sono essenziali per mitigare gli impatti sul clima, sugli ecosistemi e sulla salute e per verificare le importanti ricadute nel contesto economico e sociale.

La transizione verso un’economia low carbon – spiega una nota ENEA – rappresenta ancora una sfida da affrontare; impegnativo e costoso è il cammino che investe diversi settori – industriale, finanziario, economico e sociale – e che richiede da un lato investimenti in infrastrutture e sistemi per l’energia e dall’altro lo sviluppo di tecnologie e dispositivi innovativi in grado di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica.