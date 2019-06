6 Giugno 2019

Palermo, 14 Giugno 2019

Il mercato fotovoltaico in Sicilia è di nuovo in fermento. Grazie alla collaborazione GSE – Regione Sicilia, all’approvazione degli incentivi per le Isole Minori, la pubblicazione del PEAR Sicilia e in attesa della pubblicazione del Decreto FER, gli operatori si stanno preparando a cogliere al pieno tutte le opportunità.

Il convegno organizzato da Italia Solare servirà a presentare agli operatori del settore tutte le opportunità legate allo sviluppo sostenibile del mercato.

La partecipazione è gratuita.

Orario: 9,30-13

Sede: Hotel Ibis Styles Palermo ( Via Francesco Crispi, 230)



Programma e iscrizioni: Italia Solare