4 Giugno 2020

COMETS 1° Workshop Nazionale (Webinar)

LE INIZIATIVE DI AZIONE COLLETTIVA NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Venerdì 19 giugno 2020, ore 10.00-13.00

IL PROGETTO COMETS

COMETS è un progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020 che vuole comprendere, e possibilmente aiutare a rimuovere, gli ostacoli al coinvoglimento attivo dei cittadini nella transizione energetica.

Coordinato dall’Università di Torino, COMETS coinvolge 12 partner da 8 paesi europei, di cui in Italia il centro GREEN (Centro di Ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti), Università Bocconi.

Il progetto si concluderà ad aprile 2022. Attraverso un complesso piano di attività che prevede diversi strumenti e approcci di ricerca (dalla raccolta dati massiva all’approfondita ricostruzione di casi studio) COMETS consentirà di avanzare nella conoscenza del potenziale, degli obiettivi e delle condizioni che possono influenzare la diffusione delle Iniziative di Azione Collettiva (CAI) nel settore energetico, ovvero comunità energetiche, cooperative, gruppi di acquisto ed altre realtà assimilabili.

Questa nuova conoscenza sarà quindi la base per la co-progettazione e validazione di strumenti di supporto allo sviluppo delle CAI in collaborazione con decision makers (pubblici e privati), comunità scientifica e con le CAI stesse.

IL WORKSHOP

Questo primo Workshop Nazionale sarà svolto in parallelo nei 6 paesi interessati dalle attività di COMETS, ovvero Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Polonia ed Estonia. Obiettivo del workshop è la discussione di alcuni temi specifici e urgenti riguardo i meccanismi che possono facilitare l’avvio e la crescita delle CAI in campo energetico con l’ambizione di raccogliere idee per mitigare i rischi di insuccesso.

Dopo una breve presentazione delle attività e dei primi risultati del progetto, ci si concentrerà sui due blocchi di attività in corso e di prossimo avvio, l’indagine a livello europeo e i casi studio. Entrambe sono state ispirate da un approccio partecipativo in cui le CAI produrranno e riceveranno conoscenza e informazioni. Uno spazio specifico sarà poi dedicato alla presentazione della piattaforma ‘Communities for Future’ appena rilasciata, uno strumento web destinato, anch’esso, ad essere sviluppato e animato con la partecipazione attiva delle stesse CAI in modo da poter rappresentare un catalizzatore di informazioni, sinergie ed energie.

Se siete interessati ad esplorare il potenziale delle iniziative community-based nella transizione energetica, questo workshop sarà un’ottima occasione per acquisire informazioni aggiornate sulle attuali e future sfide che le CAI devono affrontare. Sarà inoltre un’ottima opportunità per diventare parte della comunità di COMETS ed entrare in contatto con esperti e stakeholder per avviare la costruzione di nuove reti che, auspicabilmente, potremo presto alimentare incontrandoci di persona.

PER REGISTRARSI

Cliccate qui per accedere alla pagina Eventbrite dell’evento. Altrimenti copiate e incollate nella barra degli indirizzi il seguente URL: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-iniziative-di-azione-collettiva-nella-transizione-energetica-106931603304

A registrazione avvenuta riceverete il link all’evento entro il 15 giugno.