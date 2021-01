29 Gennaio 2021

ANIE e RSE organizzano il webinar di presentazione del Libro Bianco 3.0 “L’accumulo elettrochimico di energia. Nuove regole, nuove opportunità”

Gioveedì, 11 febbraio 2021 – ore 15,30-18

Il Libro Bianco sugli accumuli 3.0 prosegue un lavoro che ormai da diversi anni Anie e RSE stanno conducendo sui sistemi di accumulo di energia e che ha già segnato due tappe, nel 2015 e nel 2017, con la pubblicazione delle due precedenti edizioni.

La terza edizione ripercorre, aggiornandoli, alcuni dei casi già studiati nelle 2 precedenti versioni, per tener conto delle importanti modifiche nel frattempo verificatesi in merito alle regole, alle condizioni di mercato, alle prestazioni e ai costi di investimento.

Il documento, soprattutto, porta all’attenzione nuove situazioni per le quali nel frattempo si sono colti segnali di crescente interesse, come ad esempio impianti ibridi a ciclo combinato – accumulo elettrochimico, autoconsumo collettivo, aggregati di piccoli sistemi di accumulo per fornire servizi alla rete, uso dell’accumulo per fornire riserva ultra rapida di frequenza, uso di veicoli elettrici in modalità “vehicle to grid”.

Alla presentazione dei risultati raggiunti e dei casi studio analizzati farà seguito una Tavola Rotonda tra decision makers e operatori.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione.

Programma (pdf)

Iscrizione

A tutti i partecipanti verrà inviata copia delle presentazioni e del Libro Bianco 3.0.

