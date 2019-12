I SETTORI DI KEY ENERGY

KEY SOLAR & KEY STORAGE – Fotovoltaico, inverter, solare termodinamico, componentistica, soluzioni per O&M&P (revamping e repowering), tecnologie per l’accumulo di energia, smart grids.

KEY WIND – turbine eoliche per on- shore e off -shore, componentistica, produttori di energia, soluzioni per revamping e repowering del parco esistente. In collaborazione con ANEV.

KEY EFFICIENCY – Cogenerazione, trigenerazione, micro-cogenerazione, motori ad alta efficienza, geotermia e pompe di calore, sistemi di digitalizzazione, monitoraggio e gestione dei consumi per l’efficientamento energetico dei processi industriali, E.S.Co, EPC contractors, riqualificazione energetica degli edifici .

CITTÀ SOSTENIBILE – Tecnologie e servizi a disposizione della PA per l’efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e delle città, illuminazione pubblica efficiente, utility, soluzioni e prodotti ICT.

Per informazioni: www.keyenergy.it