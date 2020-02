5 Febbraio 2020

La presentazione del VIII Rapporto Top Utility, “Le performance delle utility italiane. Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” è in programma giovedì 20 febbraio 2020 a Milano, presso la Camera di Commercio in via Meravigli 9/b. Orario 9.30-13.00.

Realizzato dalla società di consulenza strategica Althesys, il Rapporto verrà illustrato in apertura di un convegno dal titolo: “Investire nelle utility per un futuro di sviluppo” che vedrà la partecipazione dei principali stakeholders di settore.

In chiusura la premiazione delle Top Utility 2020.

La partecipazione è gratuita, richiesta l’iscrizione on line.

Per iscriversi: www.toputility.it/il-premio/viii-edizione/