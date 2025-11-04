INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,82 $/b - Gas Eu TTF: 31,87 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Home > Eventi >Innovazione ed efficienza del Plenticore G3 con batterie Dyness

Innovazione ed efficienza del Plenticore G3 con batterie Dyness

  • 4 Novembre 2025

online, 13 Novembre 2025

KOSTAL e DYNESS con AMARA NZero organizzano il seminario “Innovazione ed efficienza del Plenticore G3 con batterie Dyness

Giovedì, 13 novembre 2025 – ore 15-16,30

Durante il seminario si parlerà del: PLENTICORE G3 monofase e trifase, caratteristiche e peculiarità; compatibilità con batterie DYNESS; funzionalità di BackUp con Plenticore G3; preparazione alla prima installazione di Kostal (creazione account Terminal); installazione e cablaggi del Plenticore G3 con batteria DYNESS; commissioning facile e intuitivo: KOSTAL Solar App + utilizzo e gestione dei PLENTICOIN tramite KOSTAL Solar App.

Si parlerà anche della: registrazione della Smart Warranty, di come massimizzare l’autoconsumo con PLENTICORE G3 (esempio reale); delle promozioni commerciali disponibili. Infine DYNESS farà un approfondimento sulle soluzioni d’accumulo.

Per iscriversi a questo corso di formazione è necessario disporre di un account utente nel negozio web dell’organizzatore. L’accesso è consentito solo ai dipendenti di una società di installazione.

Programma e registrazioniKOSTAL

