30 Maggio 2019

Roma, 11 Giugno 2019

Convegno ANEV

Il ruolo delle Regioni nel Piano Energia e Clima al 2030

Collaborazione tra Stato e Regioni per snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti eolici

Il convegno si terrà martedì 11 giugno alle ore 14,45 presso Palazzo Merulana, in Via Merulana 121 (Roma) in occasione della Giornata Mondiale del Vento.

È necessario registrarsi a: segreteria@anev.org (entro venerdì 7 giugno alle ore 12)

Per informazioni e programma: ANEV