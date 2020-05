19 Maggio 2020

Webinar

Mercoledì 20 maggio 2020 – dalle ore 15 alle 16,30

Primo webinar del National Expert Forum (NEF) italiano nell’ambito del progetto HARP – Heating Appliances Retrofit Planning – finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

Il webinar è organizzato da Anima Assotermica con la collaborazione di ENEA, Eurac e R2M Solution e il suo scopo sarà presentare e introdurre il progetto HARP nonchè il significato e il ruolo del National Expert Forum.

Il progetto HARP per la riqualificazione energetica degli edifici si propone di far conoscere al consumatore i potenziali vantaggi derivanti dalla sostituzione di apparecchi per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria divenuti ormai obsoleti con nuovi apparecchi ad alta efficienza, sfruttando uno strumento importante e già consolidato quale l’etichetta energetica.

Grazie ad un’applicazione online si potrà infatti conoscere la classe energetica del proprio impianto e la stima dei costi per il consumo di energia e per la manutenzione. I professionisti del settore, adeguatamente informati, potranno fornire ai consumatori una panoramica delle alternative più efficienti disponibili sul mercato e i relativi strumenti di incentivazione, illustrando i benefici ambientali, in termini di risparmio economico ed energetico e di miglioramento del comfort derivanti dalla sostituzione di un impianto inefficiente.

Per partecipare al webinar registrarsi utilizzando il link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5151759939646963211