19 Febbraio 2021

GBC Italia organizza il primo appuntamento del ciclo di webinar “Green Building: strategie e soluzioni per un’edilizia sostenibile”.

Mercoledì, 10 marzo 2021 – ore 10-13

Gli edifici condominiali esistenti sono l’elemento più complesso nell’ambito della riqualificazione del patrimonio edilizio, allo stesso tempo rappresentano una categoria per la quale è possibile mettere in atto strategie su larga scala: sia di evoluzione tecnologica per la riqualificazione che degli strumenti finanziari.

Affinché tale potenzialità sia sfruttata per produrre benefici di lungo periodo, occorrerebbe che la riqualificazione energetica degli edifici fosse lo spunto per una più profonda trasformazione dell’intero patrimonio immobiliare mediante una deep renovation dell’edificio.

Questa dovrebbe integrare gli interventi energetici con quelli strutturali e di salubrità degli ambienti: un’innovazione del settore che sia favorita con l’industrializzazione delle tecniche di riqualificazione e la conseguente riduzione dei tempi e costi degli interventi.

