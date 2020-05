25 Maggio 2020

Webinar Italia Solare

Venerdì 29 maggio 2020, ore 11-12,30

Negli ultimi anni la tecnologia dei moduli fotovoltaici, la loro affidabilità e la loro efficienza sono incredibilmente migliorate.

Durante il webinar, grazie al contributo degli esperti, si farà il punto su: materiali, prestazioni, affidabilità e certificazioni.

Le nozioni serviranno per aiutare nella scelta del modulo fotovoltaico più adatto sia nel caso di nuovi impianti (anche in ottica DM FER1) sia per interventi di revamping degli impianti esistenti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Programma e iscrizione