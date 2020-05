29 Maggio 2020

AVVISO: In attesa di poter svolgere in sicurezza l’edizione di EnergyMed 2020, il 4 e 5 Giugno 2020 al via “Anteprima EnergyMed 2020 Online”, webinar e interviste per dialogare su incentivi e opportunità, efficienza energetica, mobilità sostenibile, ambiente ed economia circolare, edilizia a zero impatto ambientale e bonifiche in collaborazione con RemTech Expo e altri partner della manifestazione.

A causa dell’emergenza COVID, l’organizzazione sta verificando la possibilità che EnergyMed si svolga presso i padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli in autunno, in date che saranno comunicate a breve; se l’emergenza virale dovesse perdurare, invece, la manifestazione slitterà nella primavera 2021.

Per informazioni: www.energymed.it