Foggia, 15 Ottobre 2019

Il Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica “La Nuova Energia”, organizza per il 15 ottobre a Foggia l’evento “Energy Efficiency 4.0: imprese e territorio, l’inizio di una nuova era tra vocazione, innovazione ed efficienza“.

L’incontro ha come obiettivo quello di mostrare le eccellenze del territorio in materia di efficienza energetica e agrifood portando esperienze concrete, modelli di finanziamento ed esempi d’innovazione capaci di incidere in modo profondo su produzioni e mercati.

Il dibattito si focalizzerà anche su come l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’automazione stanno radicalmente trasformando i sistemi di produzione e quali sono le azioni che imprese e istituzioni hanno deciso di intraprendere.

L’evento avrà luogo presso la sala della Ruota di Palazzo Dogana.

Per iscrizione inviare email con riferimenti partecipante a: segreteria. distretto@lanuovaenergia.it.