EcoHouse è una manifestazione che propone materiali e tecnologie per l’efficienza energetica.

EcoHouse si svolgerà a VeronaFiere e si affianca all’12° edizione di Progetto Fuoco, che con più di 750 espositori e oltre 77.000 visitatori, è il più importante appuntamento mondiale per il settore del riscaldamento a biomassa.

EcoHouse è la vetrina per le aziende produttrici e distributrici di tecnologie e materiali più innovativi per poter costruire in maniera efficiente, ma soprattutto per poter intervenire su case, edifici commerciali e ambienti di lavoro consentendo un reale risparmio energetico e, conseguentemente economico.

EcoHouse è: