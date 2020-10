14 Ottobre 2020

MC Energy organizza, giovedì 22 ottobre dalle ore 17 alle 18.30, il webinar gratuito “ECOBONUS 110%: focus tecnico e procedure sui condomini” assieme ai partner tecnici EnerStore, MoMa Studio tributario e ATER (Associazione Tecnici Energie Rinnovabili).

Si tratterà di un momento di confronto per aiutare i professionisti nell’approcciarsi con realtà complesse come i condomini e supportarli al meglio per ottenere l’Ecobonus 110%, attraverso l’analisi di casi specifici e la gestione delle problematiche che possono insorgere.

ISCRIZIONE AL WEBINAR