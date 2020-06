26 Giugno 2020

Giovedì 9 luglio, dalle 12 alle 13, Sav Service in collaborazione con Zucchetti Centro Sistemi organizza un webinar gratuito in cui presenterà i vantaggi della legge 208/2015 per le PMI del Sud Italia.

L’evento è pensato per installatori, tecnici, venditori, professionisti e investitori che operano nel settore fotovoltaico con l’obiettivo di illustrare come includere l’ottenimento di una agevolazione fiscale del 45% nella fornitura di beni che ciascuna realtà propone ai propri clienti.

