Reggio Emilia, 24 Settembre 2019

CONZEBs: EDIFICI A CONSUMO QUASI ZERO

Soluzioni sostenibili per edifici nuovi ed esistenti

Martedì 24 settembre 2019, ore 10.30 – 15.30

Tecnopolo (Piazzale Europa 1) – Reggio Emilia

Evento di presentazione dei risultati del progetto CoNZEBs (Solution sets for the Cost reduction of new Nearly Zero-Energy Buildings), organizzato da ACER RE, la social housing company della Provincia.

Finanziata dal programma di ricerca europeo Horizon 2020, l’iniziativa CoNZEBs, ha prodotto una serie di studi sul tema della riduzione dei costi di realizzazione di nuovi edifici multifamiliari a consumo energetico quasi zero.

Numerosi gli aspetti che sono stati approfonditi:

impatto del processo di progettazione e realizzazione;

definizione di pacchetti tecnologici a costo ridotto;

analisi condotte in ottica LCC (life cycle cost) e LCA (lice cycle analysis);

stime sulle prestazioni energetiche ed economiche traguardate al 2030.

I risultati, in continuo aggiornamento, sono pubblici e scaricabili gratuitamente dal sito del progetto: www.conzebs.eu e riguardano i quattro paesi partecipanti: Italia, Danimarca, Germania e Slovenia.

Oltre ai risultati di CoNZEBs, saranno presentate una serie di esperienze raccontate da chi progetta, costruisce e abita questi edifici ad elevatissime prestazioni energetiche.

Programma (bozza in pdf)