12 Settembre 2019

Cagliari, 4 Ottobre 2019

Convegno di Italia Solare

Si svolgerà dalle ore 9,30 alle 13 a Cagliari presso Hotel Regina Margherita (V.le Regina Margherita 44).

Le comunità energetiche rinnovabili sono oggetto di progetti pilota in tutta Italia. Anche la Sardegna sta muovendo i suoi primi passi con esperimenti in alcuni comuni dell’isola.

La consolidata riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici, la progressiva riduzione dei costi dei sistemi di accumulo e il sempre maggiore interesse per la mobilità elettrica, rendono la Sardegna uno dei territori più interessanti e potenzialmente promettenti per diventare un’isola sempre più indipendente e sostenibile da un punto di vista energetico.

Inoltre la Regione Sardegna ha stanziato 15 milioni di euro per lo sviluppo della mobilità elettrica, fondi che serviranno per installare le infrastrutture di ricarica e per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici nuovi da parte di aziende.

Ne parleranno nel corso del convegno:

Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE

Presidente ITALIA SOLARE Emilio Sani, Consigliere ITALIA SOLARE

Consigliere ITALIA SOLARE Alfonso Damiano, Sardegna Ricerche

Sardegna Ricerche Andrea Taffurelli, Energy srl

Energy srl Andrea Parrini, CTO PM Service

CTO PM Service Emilio Ghiani, Università di Cagliari

Perché partecipare:

Il convegno, a partecipazione gratuita, farà il punto sulla normativa e sulle opportunità tecnologiche e di mercato per realizzare comunità energetiche in Sardegna. Durante l’evento ci sarà la possibilità di confrontarsi con esperti di settore e creare opportunità di networking.

A chi si rivolge:

L’appuntamento si rivolge agli operatori del settore, tecnici e installatori.

Programma e iscrizione