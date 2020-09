1 Settembre 2020

Webinar gratuito di ANIT

ore 14,30 – lunedì 7 settembre 2020

durata: 1 h 30′

Il bonus del 110% introdotto dal DL Rilancio (19 maggio 2020) e convertito dalla Legge 77 (17 luglio 2020) è stato completato da due decreti attuativi: il decreto Asseverazioni e il decreto Requisiti.

Per mettere ordine all’attuale quadro legislativo e far luce sulle novità proponiamo un breve incontro in diretta streaming sul canale YouTube di ANIT.

L’obiettivo del webinar è quindi di presentare una sintesi ragionata sugli interventi ammessi, sui requisiti tecnici di accesso alla detrazione e sulle novità introdotte dai decreti attuativi.

Iscrizioni e programma