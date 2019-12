16 Dicembre 2019

Milano, 5-6 Marzo 2020

Obiettivo di questa sesta edizione di Biogas Italy è mettere l’accento sui mercati che l’integrazione di un impianto biogas in un’azienda agricola è in grado di attivare e sul valore del suolo per sostenere un’agricoltura capace di contrastare la crisi climatica.

Biogas Italy è un evento per approfondire, discutere, confrontarsi.

Si svolgerà presso l’Auditorium BPM in Via Massaua 6.

Programma

Iscrizioni