29 Ottobre 2020

Transizione energetica, un passaggio obbligato per le imprese che vogliono essere competitive

Mercoledì 18 novembre 2020, ore 15

Un webinar di QualEnergia.it, organizzato e moderato da Energy Strategy Group, l’Osservatorio sull’energia del Politecnico di Milano, e da Energy Intelligence, società che opera nel settore della consulenza energetica per le PMI.

Il webinar spiegherà perché la transizione energetica per imprese e industrie non è ormai più rinviabile.

Quali i rischi per le aziende che non si muovono in questa direzione e le opportunità per chi invece intraprende questo percorso?

Si esamineranno le cinque fasi della transizione energetica: consapevolezza e misura, autoproduzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi, accumulo, mobilità elettrica.

Saranno indicate le soluzioni tecnologiche più innovative e una serie di casi concreti che ne evidenziano i vantaggi sia dal punto di vista economico che strategico.

In sintesi, si vedrà come la gestione dell’energia da variabile indipendente, spesso subita passivamente, si possa trasformare per le imprese in un nuovo asset e in nuove opportunità di business.

Durata webinar: circa 60 minuti

Relatori:

Davide Chiaroni

Vice Director & Co-Founder – Energy & Strategy, Politecnico di Milano

Luca Bonzagni

Amministratore Delegato Energy Intelligence