Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 15

Il settore industriale è responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2 a livello europeo. In Italia si è fatto molto sulla riduzione dei consumi di energia elettrica, ma si sono tralasciati i consumi di metano e, se pur marginali, di carbone. I certificati bianchi sono lo strumento a disposizione delle imprese per ridurre l’investimento per questa transizione.

Nel corso del webinar (partecipazione gratuita) si affronterà il tema di come cogliere questa opportunità, dalla fase di analisi alla presentazione del progetto.

Durata webinar: circa 60 minuti

Relatori:

Laura Teruzzi

Business Developer Energy Incentives

Pasquale Monti

Head of Energy Incentives

Dario Rossi

Energy Efficiency Analyst

