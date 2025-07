VP Solar si dedica a un nuovo progetto C&I con la fornitura di sistemi di ricarica ultra-fast per due nuovi Hub ad alta potenza dedicati ai veicoli elettrici, per una capacità complessiva di 3,6 MW.

Le due infrastrutture, situate in posizioni strategiche in Veneto e facilmente accessibili dalla rete autostradale, sono un’eccellenza nell’ambito della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

In un settore in rapida evoluzione, la velocità di ricarica, ovvero la potenza massima a disposizione, è un fattore determinante per le stazioni di rifornimento delle auto elettriche sia per migliorare l’esperienza degli utenti, che per aumentare la rotazione dei veicoli in sosta negli Hub.

Per questo motivo, ogni Hub è stato progettato per offrire la massima potenza disponibile per ciascuna stazione, riducendo sensibilmente i tempi di ricarica.

Dietro le quinte del progetto: il supporto di VP Solar

VP Solar ha svolto un ruolo strategico nella progettazione dell’infrastruttura, supportando il cliente nella definizione della configurazione tecnica, del layout dei sistemi e nel dimensionamento dell’impianto, anche in presenza di spazi limitati e vincoli tecnici.

Un contributo fondamentale è stato fornito anche nella scelta delle soluzioni per la gestione dei pagamenti, in conformità con la normativa AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), che richiede l’integrazione di sistemi POS nei punti di ricarica ad alta potenza.

Architettura centralizzata Huawei per prestazioni elevate e massima scalabilità

La soluzione adottata è un sistema di ricarica DC centralizzato di Huawei, composto da 3 Power Unit da 600 kW ciascuna per ogni Hub, per un totale di 1,8 MW per sito. Ciascun sito ospiterà 10 postazioni di ricarica ultra-fast, con possibilità di future espansioni.

Le Power Unit integrano i moduli di conversione della potenza, il sistema di climatizzazione e la componentistica per la distribuzione della potenza verso i 10 dispenser raffreddati a liquido, capaci di erogare fino a 480 kW ciascuno.

In condizioni di piena occupazione, il sistema consentirà di ricaricare 6 veicoli elettrici ad una potenza di 200 kW sui primi 6 stalli, e 4 veicoli a 150 kW nei restanti 4 stalli.

Ma in caso di più bassa affluenza sarà possibile raggiungere i 480 kW caricando 3 auto contemporaneamente, valori attualmente raggiunti solo da veicoli per il trasporto pesante.

Con questa fornitura, VP Solar conferma il proprio ruolo nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile, offrendo consulenza ai propri clienti EPC e installatori per lo sviluppo di progetti C&I e utility scale per fotovoltaico, BESS e fast charger.

Per restare aggiornati su tutte le soluzioni offerte da VP Solar è possibile partecipare ai Training Hub, attività di formazione in presenza, oppure iscriversi alla newsletter.