Il nuovo management punta ad aumentare le vendite per la costruzione di impianti a biogas anche all’estero, oltre che gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Virtual Equity Partners LLC (VEP) ha acquisito il 100% della proprietà di BTS Biogas srl.

La nuova compagine societaria ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento dell’azienda come leader tecnologico nel settore del biogas e garantisce la forza finanziaria dell’azienda.

“Dopo quasi tre anni come azionisti di BTS abbiamo deciso di rilevare il 100% dell’azienda per rafforzare il suo know-how e aumentarne la forza finanziaria”, ha detto Jeff Henslin, nuovo Ceo di BTS.

“Ora possiamo proporre al mercato non solo le più avanzate soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile da rifiuti e sottoprodotti organici, ma siamo anche in grado di sostenere progetti dal grande valore strategico ed economico”.

“Da sempre BTS investe una parte importante del suo fatturato in ricerca e sviluppo – continua Henslin – e l’aumento di capitali disponibili incrementerà molto questa attività cruciale per un’azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. Il nuovo capitale finanziario consentirà inoltre a BTS di investire in grandi progetti per chiudere in modo sempre più virtuoso il ciclo dei rifiuti organici di aziende e municipalizzate, portando significativi vantaggi da un punto di vista sia ambientale che economico.”

La struttura organizzativa dell’azienda rimarrà la stessa garantendo continuità al lavoro che va avanti dal 2008.

