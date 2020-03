Attenzione alle vernici “miracolose” che promettono di migliorare l’isolamento termico e ridurre il consumo energetico degli edifici: la segnalazione arriva dall’Anit (Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico) e da altre associazioni del settore come Avisa-Federchimica, Assovernici e Cortexa.

Sul mercato, si legge in una nota, sono promossi prodotti vernicianti o rasanti che presentano, a fronte di pochi micron o millimetri di spessore, conduttività bassissime e dunque resistenze termiche elevate grazie anche a “innovativi” meccanismi di resistenza al passaggio del calore spesso non validati scientificamente in modo rigoroso e secondo metodi condivisi. Ciò che accade in molti casi, chiariscono le associazioni, è che vengano effettuati interventi prevedendo effetti di miglioramento dell’isolamento termico e risparmio energetico che alla prova dei fatti non mantengono le promesse.

Le associazioni poi ci tengono a precisare che, a prescindere da quanto viene dichiarato dai produttori di queste vernici, il professionista è responsabile di ogni dichiarazione delle caratteristiche termiche del sistema che ha calcolato e che eventuali difformità riscontrate nella valutazione delle caratteristiche energetiche a seguito di controlli da parte dei comuni o dell’Enea, possono portare a sanzioni e/o alla decadenza dei benefici fiscali.

Così Anit ha pubblicato un nuovo documento condiviso dalle associazioni di produttori di vernici, in cui sono approfonditi sia la corretta valutazione delle prestazioni isolanti, sia i rischi legati al mancato rispetto delle regole normative e legislative con riferimento ai requisiti minimi di efficienza energetica (DM 26 giugno 2015) e ai provvedimenti incentivanti oggi in vigore (ecobonus, cessione del credito e bonus facciate). Quindi Anit e le altre associazioni avvisano tutti i professionisti di porre attenzione a tutti quei prodotti tipicamente di rivestimento o finitura con spessori molto bassi, che dichiarano proprietà isolanti termiche senza certificati di prova validati dalle norme vigenti.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Potrebbe interessarti anche: