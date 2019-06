La crescita nel 2018 è stata trainata dalle caldaie efficienti a condensazione a gas e dalle pompe di calore.

Vaillant Group, l’azienda tedesca di Remscheid, attiva nel settore delle tecnologie di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, ha registrato una crescita delle vendite del 6% nell’anno fiscale 2018, raggiungendo 2,5 miliardi di euro e segnando il valore più alto in termini di fatturato nella propria storia.

Le vendite a livello internazionale hanno superato la quota dell’80%. Nel 2018 la crescita è principalmente registrata nei mercati dell’Unione Europea

Sul fronte tecnologico, la crescita è stata essenzialmente trainata dalle caldaie efficienti a condensazione a gas e dalle pompe di calore.

Le vendite delle pompe di calore hanno visto un andamento estremamente positivo per Vaillant Group, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Nella quasi totalità dei mercati principali, il business delle pompe di calore è cresciuto più vigorosamente rispetto al mercato generale, che nel complesso ha tenuto un buon ritmo. Inoltre, durante la seconda metà del 2018, la società ha lanciato nuovi modelli di pompe di calore e incrementato la propria capacità produttiva.

Grazie all’ampio portfolio, Vaillant Group è in grado di offrire un’ampia gamma di pompe di calore, con soluzioni che possono soddisfare tutte le esigenze dei clienti e rispondere ai requisiti di costruzione.

Nel 2019 la società lancerà per la prima volta una nuova serie di modelli di pompe di calore dotate di un refrigerante altamente ecologico. Questi dispositivi sono particolarmente adatti per rinnovare strutture esistenti, mentre fino a poco tempo fa, infatti, l’utilizzo di pompe di calore era principalmente diffuso nel settore delle nuove costruzioni.

La focalizzazione sulla tecnologia a condensazione e sulle pompe di calore riflette la posizione strategica dell’azienda di Remscheid.

“Le pompe di calore e la tecnologia a condensazione a gas continueranno a essere fondamentali nel mercato dei sistemi di riscaldamento fino al 2030 e oltre. Per continuare a far crescere i nostri profitti, proseguiremo con il rafforzamento della nostra leadership internazionale nell’area della condensazione a gas. Al tempo stesso miriamo a conquistare un ruolo di primaria importanza nel segmento delle pompe di calore in Europa. Le nostre strutture di vendita, il portfolio prodotti e la capacità di produzione sono studiate per potenziare ulteriormente la crescita. Inoltre, punteremo allo sviluppo di servizi digitali per installatori e clienti finali”, ha dichiarato Norbert Schiedeck, CEO di Vaillant Group.

Per informazioni: Vaillant Group

Potrebbe interessarti anche: