BayWa r.e. ha completato la costruzione di un parco solare da 10 MWp situato a 50 km da Bayreuth, in Baviera (Germania).

Il progetto è stato commissionato da un cliente storico che gestisce la proprietà locale. L’impianto solare è connesso alla rete di un parco eolico costruito nel 2013 con una potenza di 24 MW e realizzato anche con il supporto di BayWa r.e.

La sfida maggiore per questo progetto innovativo è stata quella di sviluppare un design che garantisse una connessione ad alta capacità, mentre l’impianto genera contemporaneamente energia da energia eolica e solare.

Nonostante sia necessaria una maggiore cooperazione e manodopera per questi tipi di sistemi ibridi, in realtà si dimostrano molto convenienti in quanto richiedono una sola connessione alla rete.

Jan-Gerd Bayerköhler, Project Manager di BayWa r.e. evidenzia queste sfide: “I progetti ibridi solari-eolici continuano ad essere una minoranza in Germania e quindi abbiamo un’esperienza limitata su questi sistemi. Questo vale sia per gli sviluppatori che per gli operatori di rete. Entrambe le parti devono lavorare a stretto contatto per assicurare il successo di questi progetti”.

Oltre ad essere conveniente, gli impianti ibridi diventeranno sempre più popolari in futuro grazie all’impatto positivo sulla rete elettrica.

Philippe Kunze, manager della divisione Hybrid & Storage di BayWa r.e. ha dichiarato “La quota di produzione di energia da fonti rinnovabili continua a crescere in Germania, tuttavia la produzione di energia eolica e solare è soggetta delle naturali fluttuazioni naturali nel tempo, che possono portare alla congestione della capacità di rete. Un’analisi dettagliata in campo della generazione di energia da impianti eolici e solari ci permette di decidere la dimensione dell’impianto e il punto di connessione, sfruttando pienamente la rete elettrica. Dobbiamo puntare a una maggiore transizione verso i sistemi ibridi in futuro”.

L’esperienza positiva che deriva da questo progetto, ha portato il cliente e BayWa r.e. a pianificare un potenziamento dell’impianto fino a 22 MWp.

Sabine Ruoff-Sixt, Sales Manager di BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH ha aggiunto: “La forza del Gruppo BayWa r.e. sta nella diversità in termini di energia solare che eolica. Questo ha contribuito significativamente al successo del progetto. Non abbiamo solo gestito il concetto, la pianificazione e la costruzione, ma abbiamo anche fornito i pannelli e gli inverters attraverso la nostra attività di distribuzione componenti fotovoltaici.”

Lo sviluppatore renerco plan consult ha fornito informazioni per la progettazione e la pianificazione del sistema fotovoltaico, nonché lo sviluppo della connessione.

