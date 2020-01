Prezzo di vendita pari a 4,1 milioni di euro. Si tratta della terza tranche per 4 impianti FV per una potenza complessiva di circa 4 MW.

TerniEnergia, smart company quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, ha reso noto che lo scorso 23 dicembre si è proceduto al closing per la cessione (da parte della stessa TerniEnergia, anche per il tramite di società partecipate) di una terza tranche di 4 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a circa 4 MW, del complessivo perimetro oggetto di contratti preliminari rappresentato da 22 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 19,3 MW.

Gli impianti oggetto dell’operazione sono stati ceduti alla società veicolo Italia T1 Roncolo, facente capo a Mareccio Energia S.r.l., piattaforma di aggregazione di impianti fotovoltaici in Italia di un primario fondo d’investimento, in partnership con lo sponsor LCF Alliance.

Il prezzo complessivo per la cessione degli impianti è pari a 4,1 milioni di euro circa, corrispondente all’Equity value determinato alla data di riferimento del 30 giugno 2018 (Enterprise value complessivo pari a Euro 10,6 milioni circa), mentre l’incasso netto per TerniEnergia sarà pari a 3,6 milioni di euro circa (al netto del conto Escrow, pari a Euro 0.5 milioni a titolo di garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni di indennizzo del Venditore, e rilasciato poi all’avveramento di determinate condizioni espressamente stabilite dalle parti), che è stato corrisposto per cassa.

Il contratto di acquisizione è avvenuto previa costituzione di 4 Newco, TE NC Apollosa S.r.l., TE NC Fratta4 S.r.l., TE NC Chieuti S.r.l. e EA NC Marsciano S.r.l. nelle quali è stato conferito il portafoglio di asset composto complessivamente da n. 4 impianti di capacità complessiva pari a circa 4,1 MW circa di proprietà rispettivamente di TerniEnergia, i primi tre, e della società EnergiaAlternativa S.r.l., il restante impianto.

L’operazione prevede anche l’assunzione da parte degli Acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per 6,5 milioni € circa.

Rispetto al perimetro complessivo di n. 22 impianti, resta da concludere la cessione della società Guglionesi S.r.l. titolare di n. 2 impianti fotovoltaici per complessivi 1 MW circa di potenza installata.

TerniEnergia è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, quale advisor legale, con un team coordinato dal Partner, avv. Annalisa Pescatori, e da EnVent Capital Markets come advisor finanziario.

Italia T1 Roncolo S.r.l. e LCF Alliance sono state assistite dal Team Energy di Rödl & Partner, con un team capitanato dal Partner avv. Roberto Pera, in qualità di advisor legale.