Dati, notizie e rapporti di approfondimento.

Dati elettrici navigabili, contenuti più accessibili e maggiore trasparenza verso tutti gli stakeholder, a partire dal territorio.

Sono gli elementi fondamentali dell’evoluzione digitale che ha portato Terna, il gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, a sviluppare il nuovo sito Terna.it, online dal 25 luglio scorso.

Il nuovo portale – spiega una nota dell’azienda – a cui fanno capo anche i siti delle aziende del gruppo oltre ai “mini-siti” per operatori elettrici e fornitori, è diviso in 8 sezioni: a quelle più tradizionali (Sostenibilità, Investitori, Governance, Media, Chi Siamo), si uniscono quella dedicata al mondo elettrico (Sistema elettrico), quella focalizzata sul dialogo con il territorio (Progetti e territorio) e quella per valorizzare i dipendenti e il loro sviluppo professionale (Persone).

Nella sezione Sistema elettrico, aggiunge Terna, i contenuti sono stati riorganizzati per aree specifiche: dal Piano di Sviluppo della rete al Dispacciamento, dal mercato elettrico ai progetti di innovazione.

Il dato elettrico è invece al centro di due piattaforme dedicate di datasharing: la prima, il Transparency Report, con i dati “vivi” dell’esercizio; la seconda sull’evoluzione del mercato elettrico con i valori statistici consolidati.

La sezione Progetti e territorio accompagna gli utenti nel processo che va dalla progettazione di un elettrodotto alla sua realizzazione, rappresentando uno strumento di consultazione e dialogo con i territori che Terna, attraverso la progettazione partecipata, promuove per ogni sua opera. Gli incontri con le comunità hanno una pagina dedicata e costantemente aggiornata, con approfondimenti, mappe, foto e curiosità sulle opere del Piano di Sviluppo.

Nelle sezioni del sito, sempre più integrate tra loro, trova inoltre ampio spazio Lightbox: il nuovo blog sull’energia che Terna ha lanciato in occasione della presentazione del Piano strategico 2019-2023.

Potrebbe interessarti anche: