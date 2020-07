A che punto siamo con lo sviluppo dell’energia pulita in Italia?

A rispondere in maniera dettagliata alla domanda è la Quinta relazione dell’Italia sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia rinnovabili (allegata in basso), un documento preparato dal Gse (come previsto dal D.Lgs. 28/2011) e inviato dal ministero dello Sviluppo economico alla Commissione europea.

Le informazioni contenute riguardano molteplici aspetti: dati statistici sull’energia da fonti rinnovabili prodotta e consumata, misure adottate per promuovere le energie rinnovabili (regimi di sostegno nel settore elettrico, termico e dei trasporti, procedure autorizzative, misure relative alle reti elettriche, del gas naturale e di teleriscaldamento, funzionamento del sistema delle garanzie di origine, misure trasversali), effetti ambientali ed economici (riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra con relativa metodologia di calcolo, analisi dei prezzi dei prodotti agricoli e della destinazione dei terreni, disponibilità di biomassa).

Il documento (qui per scaricare il pdf):

Progress Report_Rinnovabili 2019



