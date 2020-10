Per l’idrogeno, soprattutto se “verde”, le carte in tavola stanno cambiando grazie all’assenza di alternative tecnologiche in grado di decarbonizzare tempestivamente alcuni settori produttivi, al suo ruolo essenziale nella produzione di combustibili sintetici e all’’impiego come accumulo stagionale per compensare il divario estate/inverno della produzione fotovoltaica, quando soluzioni diverse (come le centrali di pompaggio) non sono disponibili.

La Comunicazione della Commissione europea -“Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra” –ha fornito il quadro di riferimento per l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, cui parteciperanno autorità pubbliche, industria e società civile, e che «definirà un’agenda di investimenti e un portafoglio di progetti tangibili».

Questa la premessa al convegno “Il ruolo dell’idrogeno alla luce della strategia europea per l’idrogeno” organizzato dal Coordinamento Free e tenutosi a Roma venerdì, il 9 ottobre.

Qui sotto il video (o a questo link) e in basso la scaletta degli interventi:

10.00 G.B.Zorzoli, Presidente Coordinamento FREE: Introduzione

10.20 Livio de Santoli. Prorettore alle Politiche Energetiche, Università La Sapienza: Tecnologie attuali e future per la produzione di idrogeno green.

10.40 Vito Pignatelli, Responsabile del Laboratorio ENEA di “Biomasse e Biotecnologie per l’Energiae l’Industria”: Il ruolo chiave dell’idrogeno nel futuro dei biocarburanti.

Interventi delle imprese:

11.00 Cosma Panzacchi, Executive Vice President Hydrogen Snam

11.20 Claudio Spinaci,Presidente UNEM (ex UP)



11.40 Paola Brunetto, Responsabile Business Unit idrogeno Enel

12.00 Piero Gattoni, Presidente CIB

12.20 Dibattito

13.00 Gianni Girotto, Presidente X Commissione del Senato

