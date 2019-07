L'azienda italiana si è aggiudicata la realizzazione di sistemi in cavo inter-array sottomarini per i parchi eolici offshore Hollandse Kust Zuid III e IV della Vattenfall.

Prysmian Group, che opera nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato un progetto assegnato da Vattenfall, uno dei principali produttori europei di energia elettrica, per la realizzazione di sistemi in cavo inter-array sottomarini per i parchi eolici offshore Hollandse Kust Zuid III e IV in Olanda.

Vattenfall ha recentemente vinto la gara per i permessi di costruzione di questi parchi eolici senza incentivi. La Notice to Proceed è attesa al più tardi entro l’inizio del 2020.

Con questa commessa, che va ad aggiungersi a progetti importanti come Borssele III & IV, Hornsea 2 e Provence Grand Large, Prysmian Group amplia ulteriormente il suo portafoglio ordini di sistemi in cavo inter-array da 66 kV.

Il Gruppo sarà responsabile della progettazione, fornitura e collaudo di 172 km di sistema in cavo inter-array da 66 kV con isolamento XLPE, oltre ai relativi accessori. I cavi saranno prodotti nel centro di eccellenza a Nordenham (Germania) e la consegna è prevista nel 2022.

I parchi eolici offshore Hollandse Kust Zuid 3 e 4 raggiungeranno insieme una capacità di circa 750 MW che fornirà energia rinnovabile e pulita a oltre un milione di famiglie. Questo progetto rientra in un piano energetico più ampio promosso dal governo olandese, volto a rendere sostenibile entro il 2023 il 16% dell’energia consumata complessivamente nel paese.

Prysmian Group, azienda italiana con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 impianti produttivi, opera in particolare nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. L’azienda è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.