Un nuovo progetto da 3,6 GW porterà la capacità di pompaggio a 40 GW l’anno prossimo.

La Cina sta spingendo sempre di più sull’acceleratore per lo sviluppo delle energie rinnovabili, anche quella più “tradizionale,” cioè l’idroelettrico.

Il gigante asiatico poteva infatti contare alla fine del 2018 su 352,36 GW di potenza idroelettrica installata. E adesso si appresta a lanciare un progetto per il pompaggio da 3,6 GW, che porterà la capacità complessiva di accumulo tramite idroelettrico a 40 GW l’anno prossimo.

La Cina nei prossimi anni vuole aggiungere 31,15 GW di nuova capacità di stoccaggio tramite bacini idro, con progetti già in costruzione nell’ambito dell’attuale piano quinquennale dell’Amministrazione Nazionale dell’Energia.

L’attuale progetto per ampliare la capacità di pompaggio, che riguarda la contea di Fengning, nella provincia di Hebei, costerà $2,78 miliardi ed è destinato a diventare il più grande del mondo.

Fonti di stampa statali cinesi hanno riferito che Fengning impiegherà solo cinque minuti per passare dalla fase di pompaggio – in cui l’energia rinnovabile in eccesso presente nella rete viene utilizzata per pompare l’acqua verso l’alto in due grandi bacini – alla fase di generazione, in cui l’acqua viene fatta scorrere verso il basso per far girare delle turbine e produrre elettricità pulita.

Si tratta insomma di un’enorme batteria da 3,6 GW che produrrà energia idro-elettrica sfruttando per i pompaggi l’energia solare ed eolica.

Il progetto diventerà pienamente operativo solo nel 2023, ma una prima tranche da $1,54 miliardi e 1,8 GW consentirà di fornire servizi di picco alla rete e di emergenza durante le Olimpiadi invernali che si terranno a Beijing e Zhangjiakou nel 2022.

Rimane sempre, quando si parla di grandi progetti infrastrutturali, anche in ambito di energie rinnovabili, la questione del loro impatto ambientale e sulle popolazioni locali. Nessun paese più della Cina sta facendo le cose in grande per l’ammodernamento delle infrastrutture, e più grandi le infrastrutture, maggiori i potenziali impatti.

Si tratta di aspetti cruciali, che non possiamo trattare qui, ma di cui abbiamo parlato anche in recenti articoli, come questo.

