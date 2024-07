La partnership tra Aiko e Coenergia sui moduli fotovoltaici All Back Contact

Nel corso di Intersolar Europe di Monaco di Baviera, Aiko ha presentato i moduli fotovoltaici ABC (All Back Contact) e le partnership con i distributori. Tra questi anche quella con Coenergia.

I moduli con celle fotovoltaiche back-contact di Aiko stanno acquistando popolarità nel mercato europeo, grazie proprio all’innovativa tecnologia ABC (All Back Contact), nelle potenze di 445-450 W indicate per il residenziale

Hanno un’efficienza record sul mercato, basso degrado della potenza (meno del 1% il primo anno, meno dello 0,35% dal 2° al 30° anno) e il più basso Coefficiente di Temperatura Pmax per questa tecnologia, di soli -0,26%/°C.

Alle caratteristiche tecniche, si aggiunge la funzione del Partial Shading Optimisation, che permette al modulo (tipicamente da 455 W) di continuare a produrre energia, anche in caso di ombreggiamento parziale, come mostrato da Aiko nello stand della fiera che si è svolta dal 19 al 21 giugno.

Uno stand con una postazione sperimentale molto apprezzata dal pubblico. A tal proposito si veda il video che riproduce il confronto tra un modulo FV Aiko e uno TOPCon, in caso di ombreggiamento parziale.

Le caratteristiche dei moduli consentono di realizzare impianti particolarmente performanti, con rapidi tempi di rientro dell’investimento e bassi valori di Lcoe.

Federico Brunelli, Solutions Europe Director Aiko, ha detto: “nei giorni di fiera abbiamo avuto un’ottima affluenza di pubblico e siamo piacevolmente sorpresi dai tantissimi installatori italiani che conoscono i nostri moduli, vista la loro recente entrata nel mercato italiano”.

“Per questo motivo – ha aggiunto – ringraziamo i nostri distributori, Coenergia in particolare, con cui abbiamo formato e stiamo formando gli installatori sulla tecnologia back-contact N-type di Aiko, sull’estetica dei moduli full-black, premiati con il RedDot, e sul Partial Shading Optimisation. Stiamo riscontrando molto interesse anche per i moduli da 600-605-610 Wp destinati agli impianti C&I”

Davide Caprara, Sales Manager di Coenergia (nella foto in alto), ha presentato la collaborazione fra Aiko e Coenergia. “Abbiamo avuto il privilegio di poter presentare Coenergia all’interno dello stand Aiko – ha detto – contando su un’organizzazione di grandissimo livello con una platea che si è dimostrata molto interessata a conoscere la storia e le caratteristiche di supporto che offre un distributore specializzato come Coenergia. L’affluenza alla fiera e in primis allo stand Aiko è stata davvero incredibile e ogni anno migliora il livello di interesse e aumenta sempre più la presenza di installatori italiani”.

“Continueremo con l’attività di training con il nostro Aiko van, che da mesi sta viaggiando in tutta Italia per far conoscere sempre più i prodotti e la sua innovativa tecnologia”, ha detto Andrea Rovera, Country Manager Aiko.

Per gli appuntamenti Aiko-Coenergia: www.coenergia.com/news