Si può usare il Superbonus 110% anche per lavori trainati (come la sostituzione degli infissi) in un singolo appartamento, senza che ci sia il miglioramento delle due classi energetiche, a condizione che detto miglioramento ci sia per il condominio intero sul quale si fanno interventi trainanti (quelli principali come il cappotto termico).

Il chiarimento si trova sulle Faq del Governo in tema di Superbonus, la maxi detrazione fiscale in edilizia introdotta dal decreto Rilancio.

Questa la domanda precisa (corsivo nostro): In caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, il miglioramento delle due classi energetiche deve essere verificato sia per il condominio che per il singolo appartamento o solo per il condominio?

Poi viene chiarito che, ai sensi del comma 3, art. 119 del decreto Rilancio, la verifica va fatta considerando un edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

Potrebbe interessarti anche: